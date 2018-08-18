Британец Хант стал победителем Кубка мира по клифф-дайвингу

Источник: РИА "Новости"

Второе место занял украинец Алексей Пирогов, третье — американец Кайл Митрион.

Всего в соревнованиях участвовали 12 спортсменов: кроме трех призеров, это — Мигель Гарсия (Колумбия), Алан Кол (Люксембург), Артем Сильченко, Никита Федотов, Игорь Семашко (все — Россия), Энди Джонс (США), Сириль Умеджкан (Франция), Крис Коланус (Польша), Серхио Гузман (Мексика).

Клифф-дайвинг — экстремальный вид водного спорта, представляющий собой прыжки с отвесных скал в естественные водоемы. В Крыму трамплин для прыжков установили на высоте 27 метров на одной из самых известных природных достопримечательностей — скале Дива, расположенной на Южном берегу полуострова. Чтобы попасть на трамплин, спортсмены использовали страховку, демонстрируя навыки профессиональных альпинистов. Экстремалы боролись за призовой фонд в размере €25 тыс.