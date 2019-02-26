Олимпийский чемпион Захаров перенес операцию на мениске

«Операция прошла хорошо, вот что значит немецкая медицина. Только очнулся, а уже все. Рядом со мной человек, который делал мне наркоз. Это очень крутой уровень, спасибо всем кто переживал. Через месяц смогу уже приступать к тренировкам», — написал Захаров.