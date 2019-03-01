Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии в Японии

Бондарь и Минибаев набрали 420,45 балла, уступив лишь китайскому дуэту Цао Юань/Чэнь Айсэнь (465,24). Бронза досталась австралийцам Доминику Беджгуду и Деклану Стейси (403,53).
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли шестое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, показав результат 371,43 балла. Победу одержали китайцы Цао Юань и Се Сыи (446,82), мексиканцы Яхир Окампо Маррокин и Роммель Пачеко Марруфо (427,86) стали вторыми, замкнули тройку лучших британцы Дэниэл Гудфеллоу/Джек Лоу (420,51).