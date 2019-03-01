Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии в Японии

Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии в Японии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии, который проходит в Сагамихаре (Япония).