Шлейхер и Тимошинина стали вторыми на этапе Мировой серии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Японии.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Японии.
Шлейхер/Тимошинина в субботу стали вторыми с результатом 334,59 балла. Победителями стали Лянь Цзюньцзе/Сы Яцзе — 360,33. Третье место заняли японцы Кадзуки Мураками/Минами Итахаси — 325,50.
В прыжках в воду с 3-метрового трамплина первым стал китаец Се Сыи (548,80), вторым — его соотечественник Цао Юань (529,40), третьим — британец Джек Ло (469,25). Россиянин Евгений Кузнецов показал пятый результат — 429,55.
Китаянка Чжан Цзяци победила в прыжках в воду с вышки — 393,30. Второе место заняла канадка Меган Банфето (385,10), третье — китаянка Жэнь Цянь (371,40).