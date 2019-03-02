Шлейхер и Тимошинина стали вторыми на этапе Мировой серии

Шлейхер и Тимошинина стали вторыми на этапе Мировой серии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Японии.