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2 марта, источник: Р-Спорт

Шлейхер и Тимошинина стали вторыми на этапе Мировой серии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Японии.

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Источник: Р-Спорт

Шлейхер/Тимошинина в субботу стали вторыми с результатом 334,59 балла. Победителями стали Лянь Цзюньцзе/Сы Яцзе — 360,33. Третье место заняли японцы Кадзуки Мураками/Минами Итахаси — 325,50.

В прыжках в воду с 3-метрового трамплина первым стал китаец Се Сыи (548,80), вторым — его соотечественник Цао Юань (529,40), третьим — британец Джек Ло (469,25). Россиянин Евгений Кузнецов показал пятый результат — 429,55.

Китаянка Чжан Цзяци победила в прыжках в воду с вышки — 393,30. Второе место заняла канадка Меган Банфето (385,10), третье — китаянка Жэнь Цянь (371,40).

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