Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Пекине.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Пекине.
Бондарь и Минибаев набрали 425,67 балла. Победил китайский дуэт Цао Юань/Чэнь Айсэнь (494,55), замкнули тройку лучших австралийцы Доминик Беджгуд и Деклан Стейси (411,00).
В синхронных прыжках с трехметрового трамплина россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер, набрав 390,03 балла, заняли четвертое место. Победу одержали китайцы Юань Цао и Се Сыи (469,08).