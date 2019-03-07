Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии

Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Пекине.