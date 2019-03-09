Бондарь занял третье место в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский прыгун в воду Александр Бондарь стал третьим в прыжках с вышки на втором этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский прыгун в воду Александр Бондарь стал третьим в прыжках с вышки на втором этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.
Бондарь набрал 509,95 балла по итогам шести попыток. Победил с суммой 573,60 китаец Чжан Ян, вторым стал его соотечественник Чэнь Айсэнь (527,65).
У женщин в прыжках с вышки шестое место в финале заняла Юлия Тимошинина (300,60). Победила китаянка Чжан Цзяци (400,05), второй стала ее партнерша по команде Рен Цян (371,20), третьей — канадка Меган Бенфейто (336,40).