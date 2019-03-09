Бондарь занял третье место в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

Бондарь занял третье место в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский прыгун в воду Александр Бондарь стал третьим в прыжках с вышки на втором этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.