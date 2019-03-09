Шлейхер и Тимошинина стали вторыми на этапе Мировой серии в Пекине
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Пекине.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Пекине.
Шлейхер/Тимошинина набрали 301,26 балла по сумме всех попыток.
Победил китайский дуэт Цзюньцзе Лянь/Яцзе Сы (346,38). Третьими стали канадцы Меган Бенфейто и Нэтан