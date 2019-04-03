Объявлен состав сборной России на этап Мировой серии в Канаде

Объявлен состав сборной России на этап Мировой серии в Канаде

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду на этап Мировой серии, который пройдет в канадском Монреале.