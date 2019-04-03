Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург1
Крылья Советов1
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Урал0
Арсенал Т0
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Ростов
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:30
Эйбар
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Сити
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Фрозиноне
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.04
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз6
Филадельфия Флайерз2
Все события
Фоторепортажи
15Юлии Ефимовой — 27
15Самая горячая болельщица «Салавата»
16:02 (мск), источник: Р-Спорт

Объявлен состав сборной России на этап Мировой серии в Канаде

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду на этап Мировой серии, который пройдет в канадском Монреале.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соревнования состоятся 26—28 апреля.

«На этапе Мировой серии в Канаде выступят Евгений Кузнецов, Александр Бондарь, Виктор Минибаев, Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина и Кристина Ильиных», — сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Василий Уткин рассказал, почему на него напали
Нападение на Уткина: при чем тут Черчесов?
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Сборная без будущего? В российском биатлоне нет молодых талантов
«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн
Экс-игрок «Локомотива» объявил о завершении карьеры игрока
Ефимовой — 27! Лучшие кадры самой красивой пловчихи мира (фото)
Макгрегор поблагодарил UFC за дисквалификацию россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь