Объявлен состав сборной России на этап Мировой серии в Канаде
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду на этап Мировой серии, который пройдет в канадском Монреале.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду на этап Мировой серии, который пройдет в канадском Монреале.
Соревнования состоятся
«На этапе Мировой серии в Канаде выступят Евгений Кузнецов, Александр Бондарь, Виктор Минибаев, Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина и Кристина Ильиных», — сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.