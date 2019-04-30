Объявлен состав сборной России на этап Мировой серии в Казани

«На трехметровом трамплине у женщин у нас замена — выступят (Ульяна) Клюева и (Виталия) Королева в синхронных прыжках, Клюева также выступит индивидуально на трамплине. На вышке в состав добавится пара (Юлия) Тимошинина/ (Екатерина) Беляева. В миксте на трамплине выступят Королева и (Илья) Молчанов», — сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.