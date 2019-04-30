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30 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной России на этап Мировой серии в Казани

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду на домашний этап Мировой серии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования пройдут в Казани 10—12 мая.

«На трехметровом трамплине у женщин у нас замена — выступят (Ульяна) Клюева и (Виталия) Королева в синхронных прыжках, Клюева также выступит индивидуально на трамплине. На вышке в состав добавится пара (Юлия) Тимошинина/ (Екатерина) Беляева. В миксте на трамплине выступят Королева и (Илья) Молчанов», — сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Полностью состав российской команды на эти соревнования выглядит следующим образом: прыжки с трехметрового трамплина — Евгений Кузнецов (индивидуально тоже)/Никита Шлейхер, Клюева (индивидуально)/Королева, Королева/Молчанов; прыжки с вышки — Тимошинина (индивидуально)/Беляева, Александр Бондарь (индивидуально)/Виктор Минибаев, Юлия Тимошинина/Никита Шлейхер (индивидуально).

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