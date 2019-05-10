Беляева/Тимошинина стали 3-ми в синхронных прыжках в воду на Мировой серии
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли третье место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани.
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли третье место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани.
Беляева/Тимошинина в пятницу стали третьими с результатом 292,20 балла. Победу одержали китаянки Юйси Чэнь/Хаоянь Юань — 338,70. Второе место заняли представительницы КНДР Ким Ми Рэ/Чо Чжин Ми — 315,42.