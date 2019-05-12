Молчанов/Королева — 6-е в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии
КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Россияне Илья Молчанов и Виталия Королева стали шестыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на этапе Мировой серии в Казани.
КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Россияне Илья Молчанов и Виталия Королева стали шестыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на этапе Мировой серии в Казани.
Российский дуэт набрал 261,60 балла. Победили австралийцы Домоник Беджгуд и Мэддисон Кини (318,12), вторыми стали китайцы Тай Сяоху/Чэнь Ивэнь (313,26), третьими — британцы Том Дэйли/Грейс Рейд (304,14).
У женщин в прыжках с трехметрового трамплина лучшей стала канадка Дженнифер Абель (330,60), второе место заняла китаянка Линь Шань (303,60), третье — Чанг Яньи (302,20).