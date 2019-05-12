Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
13.05
Интер2
Кьево0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Словакия5
Канада6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Норвегия1
Швеция9
Футбол. Зарубежный
13.05
Болонья4
Парма1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
СШАОТ3
Финляндия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Россия3
Чехия0
Все события
Фоторепортажи
23Улыбки Овечкина, Ковальчука и Воробьева, серьезный Малкин
10День Х. Эмоции Кокорина и Мамаева в зале суда
12 мая, источник: Спорт РИА Новости

Молчанов/Королева — 6-е в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии

КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Россияне Илья Молчанов и Виталия Королева стали шестыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на этапе Мировой серии в Казани.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Российский дуэт набрал 261,60 балла. Победили австралийцы Домоник Беджгуд и Мэддисон Кини (318,12), вторыми стали китайцы Тай Сяоху/Чэнь Ивэнь (313,26), третьими — британцы Том Дэйли/Грейс Рейд (304,14).

У женщин в прыжках с трехметрового трамплина лучшей стала канадка Дженнифер Абель (330,60), второе место заняла китаянка Линь Шань (303,60), третье — Чанг Яньи (302,20).

 'Море и красота': Загитова «взрывает» Сеть снимками в купальнике (фото)
Карельская красотка, вернувшая форварду 'Спартака' желание забивать
Россия поставила чехов на место. Даже судьи не сократили разницу
Канада получила 5 шайб от Словакии и победила при помощи судей
Новый «Спартак» Федуна — очередная ширма. Цорн ничего не изменит
У России новый трофей в пляжном футболе
Сборная Швеции разгромила Норвегию в матче чемпионата мира
Америка чуть не проиграла дерзким финнам на хоккейном ЧМ
СМИ: УЕФА хочет отстранить «Ман Сити» от еврокубков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь