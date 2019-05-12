Молчанов/Королева — 6-е в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии

Молчанов/Королева — 6-е в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии

КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Россияне Илья Молчанов и Виталия Королева стали шестыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на этапе Мировой серии в Казани.