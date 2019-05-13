Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
13.05
Интер2
Кьево0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Словакия5
Канада6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Норвегия1
Швеция9
Футбол. Зарубежный
13.05
Болонья4
Парма1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
СШАОТ3
Финляндия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Россия3
Чехия0
Все события
Фоторепортажи
23Улыбки Овечкина, Ковальчука и Воробьева, серьезный Малкин
10День Х. Эмоции Кокорина и Мамаева в зале суда
13 мая, источник: Спорт РИА Новости

Россияне взяли 5 медалей на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Казани

КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Российские спортсмены завоевали пять медалей на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Казани, тренеры оценили выступление на «удовлетворительно». В активе россиян — четыре серебра и одна бронза.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Два серебра Кузнецова в отсутствии Захарова

В Казани сборная России выступала не в оптимальном составе, так как Илья Захаров пока не восстановился после травмы. Для многих спортсменов этот этап был подготовительным перед чемпионатом России, по итогам которого определится состав национальной команды на чемпионат мира в Южной Корее. В отсутствии привычного партнера Евгений Кузнецов завоевал серебро в прыжках с трамплина в паре с Никитой Шлейхером.

«Мы не очень хорошо выполнили третий и четвертый прыжки. Есть проблемы с исполнением прыжков, с синхронностью. Сказывается, что не так давно вместе. Надеемся, что к чемпионату мира восстановится мой привычный партнер Илья Захаров», — заявил Кузнецов журналистам.

Кузнецов также добавил в свою коллекцию серебро в индивидуальных прыжках с трамплина, а победу в этой дисциплине одержал лидер Мировой серии британец Джек Лоу.

С двумя серебряными наградами уехал из Казани Александр Бондарь, который сначала стал вторым в прыжках с вышки с Виктором Минибаевым, а затем в индивидуальных прыжках уступил только китайцу Ян Хао. По мнению Минибаева, спортсмены находятся под нагрузкой, поэтому выступление получилось неидеальным.

«Выступлением не особо доволен. Оно было ниже среднего. Во всех прыжках есть ошибки, есть над чем работать. Мы сейчас работаем, тренируемся, находимся под нагрузкой, поэтому очень хороших прыжков сегодня не стоило ожидать. Пока середина сезона, есть время, чтобы подготовиться к чемпионату мира по водным видам спорта. Ошибки были, но ошибались не только мы, но и наши соперники, многие также находятся под нагрузками», — заявил Минибаев журналистам.

Вопросы по девушкам

У девушек бронза Юлии Тимошининой и Екатерины Беляевой в прыжках с вышки осталась единственной наградой сборной России в Казани. Дуэт Ульяна Клюева — Виталия Королева стал четвертым в прыжках с 3-метрового трамплина, а в индивидуальной программе спортсменки не смогли выйти в финал. Тимошинина в прыжках с вышки заняла последнее место среди всех участниц.

«Есть проблемы у девушек. У молодой пары на трамплине не все получилось, но будем работать дальше, так как они могут лучше и показывают это на тренировках. Двойственное чувство, но будем работать дальше», — сказала главный тренер российской команды Светлана Моисеева журналистам.

По ее словам, в целом за выступление в Казани команда заслужила оценку «удовлетворительно».

«Удовлетворена итогами этапа. Что-то получилось, что-то радовало. Ребята в индивидуальных прыжках показал хорошие прыжки высокого класса — и Женя Кузнецов на трамплине, и Саша Бондарь на вышке. Никите Шлейхеру дома прыгать немного тяжелее, но в целом он в хорошем состоянии», — отметила Моисеева.

Следующий этап Мировой серии по прыжкам в воду пройдет в Лондоне с 17 по 19 мая.

 'Море и красота': Загитова «взрывает» Сеть снимками в купальнике (фото)
Карельская красотка, вернувшая форварду 'Спартака' желание забивать
Россия поставила чехов на место. Даже судьи не сократили разницу
Канада получила 5 шайб от Словакии и победила при помощи судей
Новый «Спартак» Федуна — очередная ширма. Цорн ничего не изменит
У России новый трофей в пляжном футболе
Сборная Швеции разгромила Норвегию в матче чемпионата мира
Америка чуть не проиграла дерзким финнам на хоккейном ЧМ
СМИ: УЕФА хочет отстранить «Ман Сити» от еврокубков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь