Россияне взяли 5 медалей на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Казани

Источник: Спорт РИА Новости

Два серебра Кузнецова в отсутствии Захарова

В Казани сборная России выступала не в оптимальном составе, так как Илья Захаров пока не восстановился после травмы. Для многих спортсменов этот этап был подготовительным перед чемпионатом России, по итогам которого определится состав национальной команды на чемпионат мира в Южной Корее. В отсутствии привычного партнера Евгений Кузнецов завоевал серебро в прыжках с трамплина в паре с Никитой Шлейхером.

«Мы не очень хорошо выполнили третий и четвертый прыжки. Есть проблемы с исполнением прыжков, с синхронностью. Сказывается, что не так давно вместе. Надеемся, что к чемпионату мира восстановится мой привычный партнер Илья Захаров», — заявил Кузнецов журналистам.

Кузнецов также добавил в свою коллекцию серебро в индивидуальных прыжках с трамплина, а победу в этой дисциплине одержал лидер Мировой серии британец Джек Лоу.

С двумя серебряными наградами уехал из Казани Александр Бондарь, который сначала стал вторым в прыжках с вышки с Виктором Минибаевым, а затем в индивидуальных прыжках уступил только китайцу Ян Хао. По мнению Минибаева, спортсмены находятся под нагрузкой, поэтому выступление получилось неидеальным.

«Выступлением не особо доволен. Оно было ниже среднего. Во всех прыжках есть ошибки, есть над чем работать. Мы сейчас работаем, тренируемся, находимся под нагрузкой, поэтому очень хороших прыжков сегодня не стоило ожидать. Пока середина сезона, есть время, чтобы подготовиться к чемпионату мира по водным видам спорта. Ошибки были, но ошибались не только мы, но и наши соперники, многие также находятся под нагрузками», — заявил Минибаев журналистам.

Вопросы по девушкам

У девушек бронза Юлии Тимошининой и Екатерины Беляевой в прыжках с вышки осталась единственной наградой сборной России в Казани. Дуэт Ульяна Клюева — Виталия Королева стал четвертым в прыжках с 3-метрового трамплина, а в индивидуальной программе спортсменки не смогли выйти в финал. Тимошинина в прыжках с вышки заняла последнее место среди всех участниц.

«Есть проблемы у девушек. У молодой пары на трамплине не все получилось, но будем работать дальше, так как они могут лучше и показывают это на тренировках. Двойственное чувство, но будем работать дальше», — сказала главный тренер российской команды Светлана Моисеева журналистам.

По ее словам, в целом за выступление в Казани команда заслужила оценку «удовлетворительно».

«Удовлетворена итогами этапа. Что-то получилось, что-то радовало. Ребята в индивидуальных прыжках показал хорошие прыжки высокого класса — и Женя Кузнецов на трамплине, и Саша Бондарь на вышке. Никите Шлейхеру дома прыгать немного тяжелее, но в целом он в хорошем состоянии», — отметила Моисеева.