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18 мая, источник: Спорт РИА Новости

Шлейхер и Тимошинина стали 3-ми в прыжках с вышки на этапе Мировой серии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли третье место в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки на заключительном этапе Мировой серии в Лондоне.

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Шлейхер и Тимошинина в субботу набрали 316,05 балла. Победителями стали китайцы Дуань Юй и Чжан Миньцзе (356,28 балла). Вторыми стали представители КНДР Хён Иль Мён и Чу Чжин Ми (333,48).

В общем зачете данной дисциплины победу одержали китайцы, в активе которых 135 очков. Россияне стали вторыми, набрав 108 очков. Замкнули тройку представители КНДР (105).

В прыжках с трехметрового трамплина на этапе в Лондоне россиянин Евгений Кузнецов (479,25 балла) стал четвертым. Победу одержал британец Джек Лоу (562,65). В общем зачете Кузнецов набрал 53 очка и стал вторым, уступив только Лоу (80).

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