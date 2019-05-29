Черных стала чемпионкой России в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
КАЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Елена Черных стала чемпионкой России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
КАЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Елена Черных стала чемпионкой России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани.
Черных стала первой с результатом 320,15 балла. Серебро завоевала Ульяна Клюева (308,10), бронзу — Виталия Королева (302,10).
Чемпионат России в Казани является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта-2019. В индивидуальных видах программы спортсмены, занявшие первые два места, выполнят условия отбора для участия в турнире.