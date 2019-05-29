Черных стала чемпионкой России в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани.

Чемпионат России в Казани является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта-2019. В индивидуальных видах программы спортсмены, занявшие первые два места, выполнят условия отбора для участия в турнире.