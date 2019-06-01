Молчанов и Ильиных стали чемпионами России в прыжках в воду
КАЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Илья Молчанов и Кристина Ильиных выиграли золотые медали в индивидуальных прыжках с метрового трамплина на чемпионате России.
КАЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Илья Молчанов и Кристина Ильиных выиграли золотые медали в индивидуальных прыжках с метрового трамплина на чемпионате России.
Молчанов стал первым с результатом 358,35 балла, опередив Дениса Клюкина (356,15) и Евгения Новоселова (346,65) соответственно.
Ильиных победила, набрав 260,15 балла. Серебро у Марии Поляковой (258,65). Бронза у Виталии Королевой (251,80).