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1 июня, источник: Спорт РИА Новости

Молчанов и Ильиных стали чемпионами России в прыжках в воду

КАЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Илья Молчанов и Кристина Ильиных выиграли золотые медали в индивидуальных прыжках с метрового трамплина на чемпионате России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Молчанов стал первым с результатом 358,35 балла, опередив Дениса Клюкина (356,15) и Евгения Новоселова (346,65) соответственно.

Ильиных победила, набрав 260,15 балла. Серебро у Марии Поляковой (258,65). Бронза у Виталии Королевой (251,80).

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