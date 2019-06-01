Определен состав сборной России по прыжкам в воду на ЧМ

Состав на чемпионат мира был сформирован по итогам чемпионата России по прыжкам в воду, который проходил в Казани с 28 мая по 1 июня.
«Мы решили отказаться от участия в соревнованиях на метровом трамплине у мужчин, потому что в этом виде у нас нет больших традиций, и пока мы считаем, что можем не участвовать в нем. На трехметровом трамплине у девушек мы решили взять более опытную пару — Кристину Ильиных и Марию Полякову, у которых больше шансов на лицензию Олимпиады. Пока нет решения по прыжкам с вышки в миксте. Ближе к чемпионату мира решим, кто поедет — Виктор Минибаев/Екатерина Беляева или Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина», — сказала Моисеева.
Состав сборной России по прыжкам в воду на чемпионат мира выглядит следующим образом:
Трамплин 3 м: Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов;.
Вышка 10 м: Игорь Мялин и Александр Бондарь;.
Трамплин 3 м (синхронные): Евгений Кузнецов/Илья Захаров;.
Вышка 10 м (синхронные): Виктор Минибаев/Александр Бондарь;.
Трамплин 1 м: Кристина Ильиных/Мария Полякова;.
Трамплин 3 м: Елена Черных и Ульяна Клюева;.
Вышка 10 м: Юлия Тимошинина и Анна Чуйнышена;.
Трамплин 3 м (синхронные): Кристина Ильиных/Мария Полякова;.
Вышка 10 м (синхронные): Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина;.
Трамплин 3 м (микст): Сергей Назин и Кристина Ильиных;.
Тим-ивент: Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина.