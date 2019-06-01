Определен состав сборной России по прыжкам в воду на ЧМ

«Мы решили отказаться от участия в соревнованиях на метровом трамплине у мужчин, потому что в этом виде у нас нет больших традиций, и пока мы считаем, что можем не участвовать в нем. На трехметровом трамплине у девушек мы решили взять более опытную пару — Кристину Ильиных и Марию Полякову, у которых больше шансов на лицензию Олимпиады. Пока нет решения по прыжкам с вышки в миксте. Ближе к чемпионату мира решим, кто поедет — Виктор Минибаев/Екатерина Беляева или Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина», — сказала Моисеева.