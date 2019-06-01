Чемпионат России по прыжкам в воду определил состав сборной России на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Возвращение Ильи Захарова после травмы

Одной из интриг чемпионата России было возвращение после травмы олимпийского чемпиона Ильи Захарова, который в текущем сезоне пропустил более двух месяцев после операции на мениске. Спортсмен выступал в синхронных и индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и завоевал две медали: золото (в «синхроне») и бронзу.

«С ногой все нормально. Мне кажется, все хорошо. Немного потягивает, побаливает, но врачи говорят, что это норма при нагрузках. Не выступал два месяца. Мало времени было на подготовку к чемпионату России, но не хочется искать отмазки. Сыроватые прыжки получились. Мне нужно было выступить в Казани, чтобы вспомнить, что такое соревнования», — сказал Захаров журналистам.

Золото на трехметровом трамплине в индивидуальных прыжках завоевал Никита Шлейхер, который отобрался на чемпионат мира в этой дисциплине.

«Шлейхер хорошо прыгает на трамплине, и уже который год он подбирается к лидерам. У него сложная программа, хорошие винтовые прыжки. Шлейхер показал хороший результат и красивые прыжки мирового уровня. Он сможет побороться за лицензию Олимпиады на трамплине. Он универсальный спортсмен, и на трамплине у нас все будет нормально», — заявила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

На метровом трамплине победы одержали Илья Молчанов и Кристина Ильиных, но, по словам Моисеевой, было решено отказаться от выступления на чемпионате мира в этом виде программы у мужчин.

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Сюрпризы от Мялина и неудача фаворитов

В прыжках с вышки победу одержал чемпион юниорского первенства мира-2010 Игорь Мялин, который опередил фаворитов соревнований и лидеров сборной Виктора Минибаева, Александра Бондаря и Никиту Шлейхера. Для Мялина предстоящий чемпионат мира станет первым в карьере.

«Перед нами стоит сложная задача, потому что результат Игоря суперхорошим назвать нельзя. Меньше 500 баллов. Если по ходу сезона стабильные результаты показывали Никита Шлейхер и Александр Бондарь, которых знает весь мир, то расклад получился другим. Будем надеяться на новую звезду Игоря Мялина», — сказала Моисеева РИА Новости.

Впрочем, Минибаев и Бондарь победили в Казани в синхронных прыжках с вышки и отобрались на чемпионат мира, а Шлейхер завоевал золото в командных соревнованиях с Юлией Тимошининой. У девушек в индивидуальных прыжках с вышки победила Анна Чуйнышена, а в синхронных — дуэт Тимошинина/Екатерина Беляева, которые также отобрались на чемпионат мира.