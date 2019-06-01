Чемпионат России по прыжкам в воду определил состав сборной России на ЧМ

Возвращение Ильи Захарова после травмы
Одной из интриг чемпионата России было возвращение после травмы олимпийского чемпиона Ильи Захарова, который в текущем сезоне пропустил более двух месяцев после операции на мениске. Спортсмен выступал в синхронных и индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и завоевал две медали: золото (в «синхроне») и бронзу.
«С ногой все нормально. Мне кажется, все хорошо. Немного потягивает, побаливает, но врачи говорят, что это норма при нагрузках. Не выступал два месяца. Мало времени было на подготовку к чемпионату России, но не хочется искать отмазки. Сыроватые прыжки получились. Мне нужно было выступить в Казани, чтобы вспомнить, что такое соревнования», — сказал Захаров журналистам.
Золото на трехметровом трамплине в индивидуальных прыжках завоевал Никита Шлейхер, который отобрался на чемпионат мира в этой дисциплине.
«Шлейхер хорошо прыгает на трамплине, и уже который год он подбирается к лидерам. У него сложная программа, хорошие винтовые прыжки. Шлейхер показал хороший результат и красивые прыжки мирового уровня. Он сможет побороться за лицензию Олимпиады на трамплине. Он универсальный спортсмен, и на трамплине у нас все будет нормально», — заявила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.
На метровом трамплине победы одержали Илья Молчанов и Кристина Ильиных, но, по словам Моисеевой, было решено отказаться от выступления на чемпионате мира в этом виде программы у мужчин.
Сюрпризы от Мялина и неудача фаворитов
В прыжках с вышки победу одержал чемпион юниорского первенства мира-2010 Игорь Мялин, который опередил фаворитов соревнований и лидеров сборной Виктора Минибаева, Александра Бондаря и Никиту Шлейхера. Для Мялина предстоящий чемпионат мира станет первым в карьере.
«Перед нами стоит сложная задача, потому что результат Игоря суперхорошим назвать нельзя. Меньше 500 баллов. Если по ходу сезона стабильные результаты показывали Никита Шлейхер и Александр Бондарь, которых знает весь мир, то расклад получился другим. Будем надеяться на новую звезду Игоря Мялина», — сказала Моисеева РИА Новости.
Впрочем, Минибаев и Бондарь победили в Казани в синхронных прыжках с вышки и отобрались на чемпионат мира, а Шлейхер завоевал золото в командных соревнованиях с Юлией Тимошининой. У девушек в индивидуальных прыжках с вышки победила Анна Чуйнышена, а в синхронных — дуэт Тимошинина/Екатерина Беляева, которые также отобрались на чемпионат мира.
После чемпионата России состав сборной России на мировое первенство практически определен. По словам Светланы Моисеевой, под вопросом остается только выбор дуэта на прыжки в миксте с вышки. По итогам сборов место в составе получат Виктор Минибаев/Екатерина Беляева или Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина.