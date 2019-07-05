Селезнева и Лапин завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках в воду с трамплина

Селезнева и Лапин показали результат 287,40 балла. Золото завоевали китайцы Ву Чунтин и Ху Цицзи (301,38), бронзу — мексиканцы Каролина Мендоза и Адан Цунига (279,45).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5−2−0), второе место занимает сборная Японии (4−5−1), третье — команда Южной Кореи (3−2−3).