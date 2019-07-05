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5 июля, источник: ТАСС

Селезнева и Лапин завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках в воду с трамплина

ТАСС, 5 июля. Российские спортсмены Евгения Селезнева и Егор Лапин стали серебряными призерами в синхронных прыжках воду с трехметрового трамплина в миксте на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

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Селезнева и Лапин показали результат 287,40 балла. Золото завоевали китайцы Ву Чунтин и Ху Цицзи (301,38), бронзу — мексиканцы Каролина Мендоза и Адан Цунига (279,45).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5−2−0), второе место занимает сборная Японии (4−5−1), третье — команда Южной Кореи (3−2−3).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

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