Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров пропустит чемпионат мира

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира пройдут с 13 по 20 июля, Захаров должен был выступить с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

«Илья пропустит чемпионат мира из-за травмы, он не успел восстановиться к старту. В начале сезона он перенес операцию, поэтому не очень удачно выступил на чемпионате России. При подготовке к чемпионату мира травма усугубилась, и было принято решение его пропустить», — сказал Феоктистов.