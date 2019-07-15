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19:39 (мск), источник: ТАСС

Герой без медали. 13-летний украинец прославился на чемпионате мира по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Внимание прессы после окончания синхронных прыжков в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Кванджу было приковано не только к призерам соревнований, но и к украинским спортсменам Алексею Середе и Олегу Сербину. Причина — их возраст: первому 13 лет, второму — 17.

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Источник: РИА "Новости"

Несмотря на столь юный возраст, в борьбе за бронзу они чуть не обошли двукратного чемпиона мира, олимпийского призера из Великобритании Тома Дэйли, который выступал в паре с Мэттью Ли. Украинские спортсмены в итоге стали четвертыми, однако интерес к ним в этой связи не угас.

«Главный тренер нам сказал, что мы будем выступать в “синхроне”. Попробовали, вроде получилось нормально, — рассказал Сербин. — Здесь не страшно, напротив, ощущаю прилив адреналина от того, что выступаем на соревнованиях такого высокого уровня».

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Спортсмены, которым на двоих 30 лет, вместе тренируются всего полгода. «А всего прыжками я занимаюсь восемь лет, то есть с пяти лет, — рассказал Середа. — Условия для тренировок у нас хорошие. Школа? Туда мы почти не ходим». «Мы много тренируемся, поэтому задания сдаем экстерном, — пояснил его старший напарник. — На другое времени не остается: мы только и делаем, что тренируемся, едим и спим, и так каждый день».

Обоих в секцию по прыжкам в воду привели матери, и если семья Середы с этим видом спорта ранее не была связана, то Сербин является сыном чемпионки мира 1998 года Светланы Сербиной. «Конечно, мы хотим добиться подобных результатов, и даже больше — завоевать олимпийское золото», — отметил 17-летний спортсмен.

Согласно правилам чемпионата мира, соревноваться в Кванджу могут прыгуны в воду, родившиеся не позже 2005 года. Середе в этом плане повезло — свой день рождения он отмечает 25 декабря.

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