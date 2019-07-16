Тимошинина и Назин завоевали серебро в прыжках в воду в командных соревнованиях на ЧМ

В командных соревнованиях принимают участие одна женщина и один мужчина, которые соревнуются в прыжках с 10-метровой вышки и трехметрового трамплина, каждый из участников выполняет по три прыжка, при этом из шести прыжков половина должна быть выполнена с трамплина, а другая — с вышки. Также каждый спортсмен должен выполнить по меньшей мере один прыжок с трамплина и один с вышки, результаты прыжков суммируются. Российские спортсмены с момента введения данной дисциплины в программу чемпионатов мира (2015 год) ни разу не становились призерами турнира. На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2017 году, россияне заняли 11-е место, на мировом первенстве 2015 года российские спортсмены были четвертыми.