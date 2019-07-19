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11:37 (мск), источник: ТАСС

Прыгун в воду Бондарь завоевал для России лицензию на Игры-2020

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Бондарь завоевал для сборной страны лицензию на Игры 2020 года в Токио в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин вышел в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Согласно правилам отбора на Олимпийские игры, все 12 участников финала получают олимпийские лицензии для своей страны.

В полуфинале Бондарь стал десятым. Лучший результат в полуфинале показал китаец Ян Цзянь. Россиянин Игорь Мялин стал 14-м, не сумев пробиться в финальную часть турнира. Финал соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки пройдет в субботу.

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.

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