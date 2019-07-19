Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Еврокубки
18.07
КР Рейкьявик
Мольде
00
Футбол. Первый дивизион
20.07
Луч
Томь
Футбол. Первый дивизион
20.07
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
20.07
Енисей
Ротор
Футбол. Премьер-лига
20.07
Уфа
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
16:02 (мск), источник: ТАСС

Китаянка Ши Тинмао завоевала золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Китайская спортсменка Ши Тинмао выиграла золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Наверх
Источник: Reuters

Она набрала 391,00 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна представительница Китая Ван Хань (372,85), бронзовую — австралийка Мэддисон Кини (367,05). Россиянка Елена Черных не сумела пробиться в финал. Все участники финала получили олимпийские лицензии на Игры-2020.

27-летняя Ши Тинмао является двукратной олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира, а также серебряным призером чемпионата мира. На мировом первенстве этого года она завоевала золотую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Ван Хань.

В последний раз серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионатах мира сборной России принесла Юлия Пахалина в 2003 году в Барселоне.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали. Сборная России идет на втором месте (7−4−0). Третью строчку занимает команда Германии (2−1−2).

Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.

 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Локомотив» продлил контракт с вратарем сборной России
Европейские суперклубы начинают подготовку к новому сезону
Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины
«Ростов» обвинил «Арсенал» в нарушении правил РФС и ФИФА
РПЛ учредила награды лучшим игрокам и тренерам по итогам сезона
Оденься как Бекхэм. Краткий (и простой) гид
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь