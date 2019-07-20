Сборная России по прыжкам в воду стала третьей в медальном зачете ЧМ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские прыгуны в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) заняли третье место в медальном зачете.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские прыгуны в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) заняли третье место в медальном зачете.
Россияне завоевали три серебряных (Александр Бондарь/Виктор Минибаев в прыжках с вышки, Минибаев/Екатерина Беляева в прыжках с вышки, Сергей Назин/Юлия Тимошинина в командном турнире) и одну бронзовую (Бондарь в прыжках с вышки) награды.
Первое место заняла команда Китая (12 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медаль), второй стала сборная Австралии (1−0−1).