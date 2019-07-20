Сборная России по прыжкам в воду стала третьей в медальном зачете ЧМ

Россияне завоевали три серебряных (Александр Бондарь/Виктор Минибаев в прыжках с вышки, Минибаев/Екатерина Беляева в прыжках с вышки, Сергей Назин/Юлия Тимошинина в командном турнире) и одну бронзовую (Бондарь в прыжках с вышки) награды.