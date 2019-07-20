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20 июля, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по прыжкам в воду стала третьей в медальном зачете ЧМ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские прыгуны в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) заняли третье место в медальном зачете.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне завоевали три серебряных (Александр Бондарь/Виктор Минибаев в прыжках с вышки, Минибаев/Екатерина Беляева в прыжках с вышки, Сергей Назин/Юлия Тимошинина в командном турнире) и одну бронзовую (Бондарь в прыжках с вышки) награды.

Первое место заняла команда Китая (12 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медаль), второй стала сборная Австралии (1−0−1).

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