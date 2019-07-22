Шоу по прыжкам с высоты в воду пройдет 10 августа в Крыму

«В рамках серии игр в экстремальных и зрелищных видах спорта Crimea world games лучшие в мире клифф-дайверы из разных точек планеты соберутся в Крыму, чтобы побороться за кубок мира по прыжкам в воду с высоты 27 метров», — говорится в пресс-релизе.

Участниками соревнований станут 15 спортсменов, показавших лучшие результаты в мировой серии прыжков в воду в 2019 году. «Это Артем Сильченко (Россия), Гэри Хант (Великобритания), Энди Джонс (США), Мигель Гарсия (Колумбия), Алан Кол (Люксембург), а также другие, не менее известные прыгуны», — отмечает министерство спорта.

«Несмотря на санкции и запреты некоторых стран, спортсмены приезжают уже в третий раз в Крым и борются за главный приз», — указывается в пресс-релизе.