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15:22 (мск), источник: Интерфакс

Шоу по прыжкам с высоты в воду пройдет 10 августа в Крыму

22 июля. Interfax-Russia.ru — Шоу Crimea cliff diving world cup, которое пройдет 10 августа на скале Дива на юге Крыма, соберет 15 прыгунов в воду с высоты из девяти стран, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

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«В рамках серии игр в экстремальных и зрелищных видах спорта Crimea world games лучшие в мире клифф-дайверы из разных точек планеты соберутся в Крыму, чтобы побороться за кубок мира по прыжкам в воду с высоты 27 метров», — говорится в пресс-релизе.

Участниками соревнований станут 15 спортсменов, показавших лучшие результаты в мировой серии прыжков в воду в 2019 году. «Это Артем Сильченко (Россия), Гэри Хант (Великобритания), Энди Джонс (США), Мигель Гарсия (Колумбия), Алан Кол (Люксембург), а также другие, не менее известные прыгуны», — отмечает министерство спорта.

«Несмотря на санкции и запреты некоторых стран, спортсмены приезжают уже в третий раз в Крым и борются за главный приз», — указывается в пресс-релизе.

Дива — небольшая по размерам, но живописная скала — визитная карточка курортного поселка Симеиз. Скала является отверженцем — несколько миллионов лет назад она откололась от основного массива Крымских гор. Крайняя точка Дивы находится на высоте 70 метров над уровнем моря.

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