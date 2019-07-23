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11:00 (мск), источник: ТАСС

Австралийка Иффланд завоевала золото в хайдайвинге на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Австралийская спортсменка Рианна Иффланд заняла первое место по итогам соревнований в дисциплине хайдайвинг на чемпионате мира по водным видам спорта. Мировое первенство проходит в южнокорейском городе Кванджу.

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Источник: AFP 2019

По сумме четырех прыжков с 20-метровой вышки она набрала 298,05 балла. Иффланд одержала победу благодаря последнему прыжку, который судьи оценили в 98,8 балла. Это помогло ей обойти лидировавшую после трех попыток мексиканку Адриану Хименес, ставшую по итогам турнира второй с результатом 297,9 балла. Третье место заняла британка Джессика Макаулай (295,4).

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Россиянки не выступали в данной дисциплине. В среду состоятся заключительные прыжки у мужчин. Здесь сборную России представляют трое спортсменов — Никита Федоров, Артем Сильченко и Игорь Семашко. Федоров после двух попыток идет восьмым, уступая лидеру 48 баллов, Сильченко занимает 18-ю строчку, Семашко — 22-ю.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует команда Китая, в активе которой 26 наград — 14 золотых, 10 серебряных и две бронзовые. Сборная России (9−6−1) идет на второй строчке. Третье место занимают австралийские спортсмены (4−1−3).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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