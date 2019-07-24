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11:08 (мск), источник: ТАСС

Британец Хант завоевал золото в хайдайвинге на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Британский спортсмен Гари Хант занял первое место в хайдайвинге на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

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Источник: AP 2019

По сумме четырех прыжков с 27-метровой вышки он набрал 442,20 балла. Второе место занял американец Стив Лобу (433,65). Третьим стал мексиканец Хонатан Паредес (430,15).

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Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко, расположившиеся на 17-й и 22-й строчках соответственно, завершили выступление после третьей попытки. В финальный раунд прошел только Никита Федотов, который по итогам турнира занял 12-е место с результатом 327,75 балла.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая, завоевавшая 29 наград — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9−8−2). На третьей строчке расположилась команда Австралии (4−2−4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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