Лучший российский хайдайвер пришел в прыжки в воду с 27 метров из китайского шоу

Источник: РИА "Новости"

Федотов стал лучшим из трех россиян, которые выступали в соревнованиях по хайдайвингу на чемпионате мира в Кванджу (12-е место). Артем Сильченко и Игорь Семашко в прыжках с 27-метровой вышки заняли 17-е и 22-е места соответственно.

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«Я работаю в Шэньчжэне, в Китае, там и живу, выступаю в прыжковом шоу, где исполняются комические и сложные прыжки. Есть хайдайвинг, другие высоты, что дает возможность для тренировок своих прыжков. Так что связываю приятное с полезным. Шоу — основное мое место работы, хайдайвинг — чисто в кайф», — сказал Федотов, отметив, что с 20-метровой вышки он впервые прыгнул шесть лет назад, в возрасте 18 лет.

«Но дело сейчас не в работе и не в деньгах, а в том, чтобы быть на высоком международном уровне, поэтому я стараюсь улучшить свои результаты. С каждым разом я становлюсь все ближе к пятерке сильнейших. Моя мотивация — олимпийские перспективы хайдайвинга, золото чемпионата мира, Мировая серия», — подчеркнул он.

Спортсмен рассказал, что за время в хайдайвинге он успел сломать ребра и надорвать связку в колене, однако восстановление от травм занимало не больше месяца. «Всегда страшно, если тебе не страшно, то ты ненормальный. Страх приводит в чувство, бывает, что ты идешь и тебя трясет от страха — это адреналин, — рассказал Федотов. — Когда-то даже снились страшные сны, но сейчас уже отпустило».