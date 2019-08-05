Прыгуны в воду начинают борьбу за медали и лицензии на ЧЕ в Киеве

Источник: Спорт РИА Новости
Чемпионат Европы пройдет в Киеве c 5 по 11 августа. Медали будут разыгрываться в индивидуальных прыжках с трамплинов 1 м и 3 м, в прыжках с 10-метровой вышки, в синхронных прыжках (трамплин 3 м и 10 м) у женщин, мужчин и в соревнованиях смешанных пар. Кроме этого будет разыгран комплект наград в командных соревнованиях.
После Кванджу
Главным стартом сезона для прыгунов в воду стал чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в южнокорейском Кванджу в июле этого года. На нем команда завоевала четыре медали: три серебра и одну бронзу. В прыжках с вышки обладателем бронзы стал Александр Бондарь. Он же завоевал серебро с Виктором Минибаевым в синхронных прыжках с этого снаряда. На вышке Минибаев уже в дуэте с Тимошининой остановился в шаге от победы в соревнованиях смешанных дуэтов, Тимошинина вместе с Сергеем Назиным стала бронзовым призером в командных соревнованиях.
Но после Кванджу в составе команды произошли некоторые изменения — Бондарь, завоевавший к медали еще и лицензию Игр-2020, не выступит в Киеве. Пропустят эти соревнования и участники чемпионата мира Мария Полякова, Анна Чуйнышена, Игорь Мялин, Назин, а также олимпийский чемпион Илья Захаров, который не выступал на чемпионате мира и продолжает набирать кондиции после травмы колена.
На соревнования в Киеве заявлены Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Минибаев, Руслан Терновой, Илья Молчанов, Александр Белевцев, Денис Клюкин, Кристина Ильиных, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Виталия Королева.
Лицензии
В Корее лицензии на Игры в Токио завоевала только мужская команда: в «индивидуале» на трамплине 3 м (две квоты), в «индивидуале» и «синхроне» на вышке (одна квота). На чемпионате Европы будут разыгрываться квоты только в индивидуальных прыжках.
За них на трехметровом трамплине поборются Ильиных и Клюева, на вышке в индивидуальных прыжках в составе сборной России выступят Тимошинина, Беляева, Шлейхер, Терновой.
«Лицензии по итогам чемпионата Европы получают в этих видах только обладатели золотых медалей. По “наследству”, в случае если у чемпиона уже есть квота, они ни к кому не переходят», — сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.
Новый формат
В Киеве будет опробован новый формат командных соревнований, олимпийские перспективы которых обсуждались на июльском заседании технического комитета Международной федерации плавания (FINA). Ранее в этой дисциплине принимали участие два спортсмена, которые попеременно выступали индивидуально на двух олимпийских снарядах. Теперь в заявке будет четыре участника.
«На этот раз командные соревнования пройдут по другим правилам. Сначала на каждом снаряде (3 м трамплин, 10 м вышка) выступит “микст”, затем каждый из его участников выступит индивидуально. Количество очков суммируется. Таким образом, все дисциплины будут представлены на командных соревнованиях. Их хотят сделать более понятными для зрителя. От нашей команды в этом виде программы стартуют Молчанов, Королева, Минибаев и Беляева», — рассказала Моисеева, уточняя новый формат этой дисциплины.