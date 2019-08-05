Прыгуны в воду начинают борьбу за медали и лицензии на ЧЕ в Киеве

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Европы пройдет в Киеве c 5 по 11 августа. Медали будут разыгрываться в индивидуальных прыжках с трамплинов 1 м и 3 м, в прыжках с 10-метровой вышки, в синхронных прыжках (трамплин 3 м и 10 м) у женщин, мужчин и в соревнованиях смешанных пар. Кроме этого будет разыгран комплект наград в командных соревнованиях.

После Кванджу

Главным стартом сезона для прыгунов в воду стал чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в южнокорейском Кванджу в июле этого года. На нем команда завоевала четыре медали: три серебра и одну бронзу. В прыжках с вышки обладателем бронзы стал Александр Бондарь. Он же завоевал серебро с Виктором Минибаевым в синхронных прыжках с этого снаряда. На вышке Минибаев уже в дуэте с Тимошининой остановился в шаге от победы в соревнованиях смешанных дуэтов, Тимошинина вместе с Сергеем Назиным стала бронзовым призером в командных соревнованиях.

Но после Кванджу в составе команды произошли некоторые изменения — Бондарь, завоевавший к медали еще и лицензию Игр-2020, не выступит в Киеве. Пропустят эти соревнования и участники чемпионата мира Мария Полякова, Анна Чуйнышена, Игорь Мялин, Назин, а также олимпийский чемпион Илья Захаров, который не выступал на чемпионате мира и продолжает набирать кондиции после травмы колена.

На соревнования в Киеве заявлены Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Минибаев, Руслан Терновой, Илья Молчанов, Александр Белевцев, Денис Клюкин, Кристина Ильиных, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Виталия Королева.

Лицензии

В Корее лицензии на Игры в Токио завоевала только мужская команда: в «индивидуале» на трамплине 3 м (две квоты), в «индивидуале» и «синхроне» на вышке (одна квота). На чемпионате Европы будут разыгрываться квоты только в индивидуальных прыжках.

За них на трехметровом трамплине поборются Ильиных и Клюева, на вышке в индивидуальных прыжках в составе сборной России выступят Тимошинина, Беляева, Шлейхер, Терновой.

«Лицензии по итогам чемпионата Европы получают в этих видах только обладатели золотых медалей. По “наследству”, в случае если у чемпиона уже есть квота, они ни к кому не переходят», — сообщила РИА Новости главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Новый формат

В Киеве будет опробован новый формат командных соревнований, олимпийские перспективы которых обсуждались на июльском заседании технического комитета Международной федерации плавания (FINA). Ранее в этой дисциплине принимали участие два спортсмена, которые попеременно выступали индивидуально на двух олимпийских снарядах. Теперь в заявке будет четыре участника.