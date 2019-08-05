Сборная России по прыжкам в воду завоевала серебро ЧЕ в команде

Сборная России по прыжкам в воду завоевала серебро ЧЕ в команде

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сборная России выиграла серебро в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.