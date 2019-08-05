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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по прыжкам в воду завоевала серебро ЧЕ в команде

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сборная России выиграла серебро в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

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Россияне Екатерина Беляева, Виталия Королева, Виктор Минибаев и Илья Молчанов показали результат 401,05 балла. Победу одержала команда Германии (405,50), бронза у британцев (392,00).

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