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6 августа, источник: Спорт РИА Новости

Тимошинина завоевала бронзу в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.

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Источник: РИА "Новости"

Тимошинина стала третьей с результатом 304,45 балла. Еще одна россиянка Екатерина Беляева заняла 11-е место — 237,80.

Победу одержала украинка София Лыскун — 330,00. Серебро завоевала голландка Селин ван Дейн — 304,50.

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