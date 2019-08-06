Тимошинина завоевала бронзу в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.
Тимошинина стала третьей с результатом 304,45 балла. Еще одна россиянка Екатерина Беляева заняла 11-е место — 237,80.
Победу одержала украинка София Лыскун — 330,00. Серебро завоевала голландка Селин ван Дейн — 304,50.