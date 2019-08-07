Беляева и Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках с вышки на ЧЕ
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина стали третьими в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве.
Российский дуэт в пяти попытках набрал 277,50 балла. Победу одержали итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани (290,34), второе место заняли британки Фиби Бенкс и Эмили Мартин (284,40).