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7 августа, источник: Спорт РИА Новости

Молчанов стал шестым в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский прыгун в воду Илья Молчанов занял шестое место в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы в Киеве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Молчанов показал результат 371,90 балла.

Победу одержал немец Патрик Хаусдинг (388,85), вторым стал украинец Олег Колодий (381,50), замкнул тройку призеров итальянец Лоренцо Марсалья (380,15).

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