Молчанов стал шестым в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский прыгун в воду Илья Молчанов занял шестое место в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы в Киеве.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский прыгун в воду Илья Молчанов занял шестое место в соревнованиях на метровом трамплине на чемпионате Европы в Киеве.
Молчанов показал результат 371,90 балла.
Победу одержал немец Патрик Хаусдинг (388,85), вторым стал украинец Олег Колодий (381,50), замкнул тройку призеров итальянец Лоренцо Марсалья (380,15).