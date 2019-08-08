Шлейхер и Белевцев завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки

Шлейхер и Белевцев завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Александр Белевцев победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.