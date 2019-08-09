Беляева и Минибаев завоевали золото ЧЕ в прыжках в воду с вышки в смешанных дуэтах

Источник: РИА "Новости"

Они показали результат 320,70 балла. Второе место заняли британцы Эден Чэн и Ноа Уильямс (303,60 балла), третье — немцы Кристина Вассен и Флориан Фандлер (287,76).

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Ранее на чемпионате Европы в Киеве 16-летняя Беляева завоевала серебро в командных соревнованиях, а также в паре с Юлией Тимошининой стала бронзовым призером в синхронных прыжках с вышки. Также Беляева стала серебряным призером чемпионата мира в южнокорейском Кванджу в июле (прыжки с вышки среди смешанных пар), она становилась второй на чемпионате Европы 2018 года в синхронных прыжках с вышки в паре с Тимошининой.

28-летний Минибаев стал серебряным призером в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Киеве. Также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая награда на чемпионатах мира. Спортсмен четырежды побеждал и столько же раз становился вторым на чемпионатах Европы, а также является серебряным и бронзовым призером Универсиады в Казани в 2013 году.