Кузнецов выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов победил в соревнованиях на трехметровом трамплине на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов победил в соревнованиях на трехметровом трамплине на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Кузнецов в финале набрал 499,45 балла. Вторым стал немец Патрик Хаусдинг (456,85), бронзу выиграл британец Джеймс Хитли (439,90).
Россиянин Никита Шлейхер (416,90) занял четвертое место.
В июле Кузнецов и Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу и завоевали для сборной России две лицензии на Олимпийские игры-2020 в этой дисциплине, что является максимальной квотой для каждой сборной.