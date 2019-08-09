Кузнецов выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду

В июле Кузнецов и Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу и завоевали для сборной России две лицензии на Олимпийские игры-2020 в этой дисциплине, что является максимальной квотой для каждой сборной.