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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецов выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов победил в соревнованиях на трехметровом трамплине на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

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Источник: РИА "Новости"

Кузнецов в финале набрал 499,45 балла. Вторым стал немец Патрик Хаусдинг (456,85), бронзу выиграл британец Джеймс Хитли (439,90).

Россиянин Никита Шлейхер (416,90) занял четвертое место.

В июле Кузнецов и Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу и завоевали для сборной России две лицензии на Олимпийские игры-2020 в этой дисциплине, что является максимальной квотой для каждой сборной.

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