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10 августа, источник: ТАСС

Кубок мира по клифф-дайвингу прошел в Крыму

СИМЕИЗ /Республика Крым/, 10 августа. /ТАСС/. Британский спортсмен Гэри Хант в третий раз выиграл Кубок мира по клифф-дайвингу, выполнив прыжок со скалы Дива в курортном поселке Симеиз в Крыму. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения соревнований.

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Источник: AP 2019

Второе место занял россиянин Никита Федотов, третье — чех Михал Навратил. За победу боролись еще 11 спортсменов: Алексей Пригоров (Украина), Алессандро Де Роуз (Италия), Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Вячеслав Колесников (Украина), Джуселино Джуниор (Бразилия), Дэвид Колтури (США), Игорь Семашко (Россия), Мигель Гарсия (Колумбия), Серхио Гузман (Мексика), Энди Джонс (США).

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Посетившая соревнования заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила их уникальность. «Это уникальное событие не только для Крыма, но и для всего мира, потому что среди участников абсолютные лидеры. То, что сегодня показывается такой уровень мастерства, это потрясающе», — сказала она журналистам.

«Этот вид спорта активно развивается по всему миру, много болельщиков. Остается совсем немного времени до того, как он станет олимпийским. Проведение таких соревнований — серьезная ступенька для того, чтобы он получил необходимую поддержку и стал олимпийским», — добавила Голодец.

В Крыму трамплин для прыжков был установлен на высоте 27 метров на одной из самых известных природных достопримечательностей — скале Дива (общая высота 51 м), расположенной на южном берегу полуострова. Для того чтобы добраться к трамплину, спортсмены использовали страховочные тросы и помощь альпинистов. Призовой фонд соревнований составил $40 тыс.

Клифф-дайвинг — экстремальный вид водного спорта, представляющий собой прыжки с отвесных скал в естественные водоемы.

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