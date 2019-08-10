Кузнецов и Шлейхер завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду

29-летний Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года (синхронные прыжки с трехметрового трамплина). Также в его активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награды на чемпионатах мира по водным видам спорта, три золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы по водным видам спорта. Кузнецов выиграл трижды первенствовал на Универсиадах, в том числе дважды на Универсиаде в Казани в 2013 году.