Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
10.08
Дижон
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
10.08
Ницца
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
10.08
Монпелье
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
10.08
Анже
Бордо
31
Футбол. Зарубежный
10.08
Брест
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Нант
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
10.08
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
31
Футбол. Премьер-лига
10.08
Краснодар
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
10.08
Динамо
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Армавир
Чайка
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
10.08
Марсель
Реймс
02
Футбол. Первый дивизион
10.08
Авангард К
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
10.08
Химки
Краснодар-2
30
Футбол. Первый дивизион
10.08
Мордовия
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
10.08
Нижний Новгород
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
10.08
Текстильщик
Шинник
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
10.08
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
10.08
Бернли
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
10.08
Уотфорд
Брайтон & Хоув
03
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
9Понсе — первый после Самедова
10 августа, источник: ТАСС

Королева завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

ТАСС, 10 августа. Россиянка Виталия Королева стала первой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Она показала результат 266,70 балла. Второе место заняла украинка Алена Федорова (263,45 балла), третье — еще одна россиянка Кристина Ильиных (263,05).

Читайте также
Кузнецов выиграл золото чемпионата Европы в прыжках в воду

Ранее 18-летняя Королева стала серебряным призером чемпионата Европы в Киеве в командных соревнованиях. Также она побеждала на первенстве Европы в прыжках в воду с метрового трамплина в категории юниоров в 2018 году.

24-летняя Ильиных является чемпионкой Европы по прыжкам в воду, также на ее счету две серебряные и две бронзовые награды европейских первенств. Она является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы по водным видам спорта. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата мира по водным видам спорта.

Сборная России укрепила лидерство в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (2−3−2), третье — сборная Украины (2−3−0). Чемпионат Европы завершится 11 августа.

 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
У Дзюбы гол плюс пас. «Зенит» победил «Динамо»
Россия выиграла у Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки
Сборная колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ
«Краснодар» целый тайм играл вдесятером, но победил «Рубин»
Четырьмя матчами в воскресенье продолжится пятый тур РПЛ
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Дубль Фамейе принес «Оренбургу» ничью в матче с «Тамбовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь