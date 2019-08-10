Королева завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина
ТАСС, 10 августа. Россиянка Виталия Королева стала первой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.
ТАСС, 10 августа. Россиянка Виталия Королева стала первой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.
Она показала результат 266,70 балла. Второе место заняла украинка Алена Федорова (263,45 балла), третье — еще одна россиянка Кристина Ильиных (263,05).
Ранее 18-летняя Королева стала серебряным призером чемпионата Европы в Киеве в командных соревнованиях. Также она побеждала на первенстве Европы в прыжках в воду с метрового трамплина в категории юниоров в 2018 году.
24-летняя Ильиных является чемпионкой Европы по прыжкам в воду, также на ее счету две серебряные и две бронзовые награды европейских первенств. Она является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы по водным видам спорта. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата мира по водным видам спорта.
Сборная России укрепила лидерство в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (2−3−2), третье — сборная Украины (2−3−0). Чемпионат Европы завершится 11 августа.