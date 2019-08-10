Королева завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

Источник: РИА "Новости"

Она показала результат 266,70 балла. Второе место заняла украинка Алена Федорова (263,45 балла), третье — еще одна россиянка Кристина Ильиных (263,05).

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Ранее 18-летняя Королева стала серебряным призером чемпионата Европы в Киеве в командных соревнованиях. Также она побеждала на первенстве Европы в прыжках в воду с метрового трамплина в категории юниоров в 2018 году.

24-летняя Ильиных является чемпионкой Европы по прыжкам в воду, также на ее счету две серебряные и две бронзовые награды европейских первенств. Она является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы по водным видам спорта. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата мира по водным видам спорта.