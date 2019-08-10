Крым в 2020 году может принять два этапа Кубка мира по клифф-дайвингу
МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Крым в следующем году может принять два этапа Кубка мира по
МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Крым в следующем году может принять два этапа Кубка мира по
В субботу в курортном поселке Симеиз в Крыму прошел Кубок мира по
«В следующем году Россия может принять сразу четыре старта. Этап Кубка мира по хайдайвингу в Казани уже включен в соревновательный календарь, потом мы хотим провести серию стартов по
Хант стал лучшим в Симеизе третий год подряд. Второе место занял российский хайдайвер Никита Федотов, третье — чех Михал Навратил. Спортсмены прыгали со скалы Дива. «За соревнованиями наблюдали четыре тысячи зрителей, все соседние скалы были усыпаны людьми, многие смотрели за прыжками с яхт и лодок», — отметил Саутин.
«Спортсменам все понравилось. Иностранных гостей угощали борщом, пельменями. Все прошло супер», — заключил он.