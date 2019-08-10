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10 августа, источник: ТАСС

Крым в 2020 году может принять два этапа Кубка мира по клифф-дайвингу

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Крым в следующем году может принять два этапа Кубка мира по клифф-дайвингу. Об этом ТАСС сообщил член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

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В субботу в курортном поселке Симеиз в Крыму прошел Кубок мира по клифф-дайвингу, в котором приняли участие лучшие хайдайверы мира. Победу одержал британец Гэри Хант, который полмесяца назад стал чемпионом мира по хайдайвингу.

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«В следующем году Россия может принять сразу четыре старта. Этап Кубка мира по хайдайвингу в Казани уже включен в соревновательный календарь, потом мы хотим провести серию стартов по клифф-дайвингу. Первый в Симеизе или Ялте, второй — в Балаклаве и третий — в Калининграде. Постараемся реализовать такой план, но многое еще будет зависеть от расписания международных стартов», — рассказал Саутин.

Хант стал лучшим в Симеизе третий год подряд. Второе место занял российский хайдайвер Никита Федотов, третье — чех Михал Навратил. Спортсмены прыгали со скалы Дива. «За соревнованиями наблюдали четыре тысячи зрителей, все соседние скалы были усыпаны людьми, многие смотрели за прыжками с яхт и лодок», — отметил Саутин.

«Спортсменам все понравилось. Иностранных гостей угощали борщом, пельменями. Все прошло супер», — заключил он.

Клифф-дайвинг отличается от хайдайвинга тем, что спортсмены совершают прыжки с отвесных скал в естественные водоемы. В хайдайвинге они прыгают с 27-метровой вышки.

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