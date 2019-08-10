Сборная России досрочно выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам в воду

Перед заключительным днем соревнований в активе российских спортсменов пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. У ближайших преследователей, сборных Германии и Украины, по две золотые и три серебряные медали, немецкие прыгуны в воду также завоевали две бронзовые награды. Таким образом, сборная России стала недосягаемой для немцев и украинцев.