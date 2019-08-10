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10 августа, источник: ТАСС

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам в воду

ТАСС, 10 августа. Сборная России по прыжкам в воду досрочно стала победителем медального зачета чемпионата Европы, который проходит в Киеве.

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Источник: РИА "Новости"

Перед заключительным днем соревнований в активе российских спортсменов пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. У ближайших преследователей, сборных Германии и Украины, по две золотые и три серебряные медали, немецкие прыгуны в воду также завоевали две бронзовые награды. Таким образом, сборная России стала недосягаемой для немцев и украинцев.

В заключительный день чемпионата Европы, 11 августа, будут разыграны два комплекта наград — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у женщин и прыжках с 10-метровой вышки у мужчин.

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