Казань примет этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду в Казани пройдет с 20 по 22 марта, сообщается в релизе Международной федерации плавания (FINA).
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду в Казани пройдет с 20 по 22 марта, сообщается в релизе Международной федерации плавания (FINA).
Мировая серия FINA по прыжкам в воду в 2020 году будет состоять из четырех этапов.
Первый этап примет Монреаль (28 февраля-1 марта), далее серия переедет Пекин (