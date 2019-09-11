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11 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Казань примет этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду в Казани пройдет с 20 по 22 марта, сообщается в релизе Международной федерации плавания (FINA).

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Источник: Спорт РИА Новости

Мировая серия FINA по прыжкам в воду в 2020 году будет состоять из четырех этапов.

Первый этап примет Монреаль (28 февраля-1 марта), далее серия переедет Пекин (6—8 марта), Казань примет третий этап, а заключительный этап пройдет в Лондоне (27—29 марта).

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