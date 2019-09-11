Казань примет этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду

Казань примет этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду в Казани пройдет с 20 по 22 марта, сообщается в релизе Международной федерации плавания (FINA).