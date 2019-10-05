Сборная России получила две новые квоты в прыжках в воду на Олимпиаду-2020

Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Международной федерации плавания (FINA) по просьбе главы LEN Паоло Барелли рассмотрел на заседании 24 сентября систему квалификации на Игры-2020. В итоге было решено, что если победитель континентального чемпионата уже отобрался на Олимпиаду в Токио на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, то следующий за ним спортсмен, не квалифицировавший на Игры-2020, получает квоту для своей страны.

Благодаря этому решению Россия получила две квоты на Игры-2020: в женских прыжках в воду с 3-метрового трамплина и в мужских прыжках в воду с вышки. Данные квоты принесли России Кристина Ильиных и Руслан Терновой соответственно.