Сборная России получила две новые квоты в прыжках в воду на Олимпиаду-2020
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сборная России получила две новых квоты в прыжках в воду на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщается в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сборная России получила две новых квоты в прыжках в воду на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщается в
Исполком Международной федерации плавания (FINA) по просьбе главы LEN Паоло Барелли рассмотрел на заседании 24 сентября систему квалификации на Игры-2020. В итоге было решено, что если победитель континентального чемпионата уже отобрался на Олимпиаду в Токио на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, то следующий за ним спортсмен, не квалифицировавший на Игры-2020, получает квоту для своей страны.
Благодаря этому решению Россия получила две квоты на Игры-2020: в женских прыжках в воду с 3-метрового трамплина и в мужских прыжках в воду с вышки. Данные квоты принесли России Кристина Ильиных и Руслан Терновой соответственно.
«Мы очень рады этим квотам, которые получили. Это большое событие для нас, но эти квоты не именные, их обладатели определятся по итогам квалификационного чемпионата России», — сообщила РИА Новости главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.