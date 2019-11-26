Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года

Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. У спортсмена есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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Власенко отметил, что тестирование Захаров пропустил 21 октября прошлого года, 17 февраля и 11 июня. Спортсмен не выступил на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел с 12 по 28 июля в южнокорейском Кванджу. Причиной называлась травма колена.

Власенко сообщил, что 28-летний Захаров не намерен оспаривать наказание, поскольку собирается завершить карьеру. Идентичное наказание за аналогичное нарушение антидопинговых правил в сентябре получила российская биатлонистка Маргарита Васильева.