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26 ноября, источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

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Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. У спортсмена есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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Власенко отметил, что тестирование Захаров пропустил 21 октября прошлого года, 17 февраля и 11 июня. Спортсмен не выступил на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел с 12 по 28 июля в южнокорейском Кванджу. Причиной называлась травма колена.

Власенко сообщил, что 28-летний Захаров не намерен оспаривать наказание, поскольку собирается завершить карьеру. Идентичное наказание за аналогичное нарушение антидопинговых правил в сентябре получила российская биатлонистка Маргарита Васильева.

Захаров является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы. На Играх 2012 года, помимо золота в прыжках с трехметрового трамплина, он вместе с Евгением Кузнецовым завоевал серебро в синхронных прыжках.

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