Захаров: Никогда не употреблял и не буду употреблять допинг

Ранее антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) вынесла решение по отстранению Захарова на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов — с 22 ноября до мая 2021 года. Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Захаров не станет оспаривать свою дисквалификацию, так как принял решение о завершении карьеры.

«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет. Дорогие болельщики и все, кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам! Допинг никогда не употреблял и не буду… закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи», — написал Захаров в своем Instagram.