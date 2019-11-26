Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
22
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
86
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Авангард
Футбол. Еврокубки
27.11
Ливерпуль
Наполи
11
Футбол. Еврокубки
27.11
Генк
Зальцбург
14
Футбол. Еврокубки
27.11
Барселона
Боруссия Д
31
Футбол. Еврокубки
27.11
Славия Пр
Интер
13
Футбол. Еврокубки
27.11
РБ Лейпциг
Бенфика
22
Футбол. Еврокубки
27.11
Лилль
Аякс
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Еврокубки
27.11
Зенит
Лион
20
Футбол. Еврокубки
27.11
Валенсия
Челси
22
Футбол. Еврокубки
18:50
Краснодар
Базель
Футбол. Еврокубки
18:50
Трабзонспор
Хетафе
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
Манчестер Юнайтед
Хоккей. КХЛ
27.11
Витязь
Нефтехимик
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
27.11
СКА
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
27.11
Ак Барс
Сибирь
Б
21
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
26 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Захаров: Никогда не употреблял и не буду употреблять допинг

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров заявил, что никогда не употреблял и не будет употреблять допинг, а тесты он пропустил из-за того, что принял решение завершить карьеру.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) вынесла решение по отстранению Захарова на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов — с 22 ноября до мая 2021 года. Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Захаров не станет оспаривать свою дисквалификацию, так как принял решение о завершении карьеры.

«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет. Дорогие болельщики и все, кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам! Допинг никогда не употреблял и не буду… закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи», — написал Захаров в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Захаров является победителем Игр-2012 в Лондоне в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Голы Дзюбы и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Лионом»
«Лейпциг» сыграл вничью с «Бенфикой», уступая 0:2 к 89-й минуте
Подрезать «Базель»: «Краснодар» попытается пробиться в евровесну
«Барселона» гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Три хита: российские команды ждут топ-дуэли в Евролиге
«Наполи» в гостях не удержал победу в матче ЛЧ с «Ливерпулем»
Бывший защитник «Зенита» завершит карьеру в конце сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь