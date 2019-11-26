Захаров: Никогда не употреблял и не буду употреблять допинг
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров заявил, что никогда не употреблял и не будет употреблять допинг, а тесты он пропустил
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров заявил, что никогда не употреблял и не будет употреблять допинг, а тесты он пропустил
Ранее антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) вынесла решение по отстранению Захарова на 18 месяцев за пропуск трех
«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет. Дорогие болельщики и все, кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам! Допинг никогда не употреблял и не буду… закончил карьеру, поэтому и пропуск
Захаров является победителем Игр-2012 в Лондоне в прыжках в воду с трехметрового трамплина.