Захаров прыгнул в пропасть. Еще один олимпийский чемпион дисквалифицирован
Триумфатор Лондона-2012 в прыжках в воду Илья Захаров пропустил три
Триумфатор Лондона-2012 в прыжках в воду Илья Захаров пропустил три
На фоне апокалипсиса, который надвигается на российский спорт, утренняя новость в ТАСС по поводу унизительного завершения карьеры великого прыгуна в воду Ильи Захарова прошла незаметно. А зря. Она еще раз показывает, насколько дремучи наши спортсмены и федерации.
Сначала напомним, кто же такой Захаров.
В Лондоне саратовский спортсмен сделал, казалось бы, невозможное: победил на трехметровом трамплине, обыграв китайцев. Потрясающая карьера. Под занавес которой появилось несмываемое пятно.
В идеальном цивилизованном мире, где ценится репутация и уважают болельщиков, после такого тут же была бы созвана
У нас же традиционно началась игра в молчанку. До президента федерации Алексея Власенко, всегда охотно идущего на контакт, не дозвониться. Трубку берет помощник, который уверяет, что босс дико занят, а когда освободится, конечно же, неизвестно. Сам Захаров ограничился постом в Instagram.
Илья сначала пишет, что СЕГОДНЯ наступил день окончания его карьеры. А в объяснительной части, что «допинг никогда не употреблял и не буду, закончил карьеру — поэтому и пропуск
Так сегодня завершена карьера или раньше? Если раньше, почему об этом не было объявлено?
Я охотно верю, что Захаров никакой допинг никогда не принимал. Здесь обыкновенное раздолбайство. Мы говорим про прыжки в воду, а не легкую атлетику, это координационный и сложнотехнический вид. Тут анаболы не помогут. Но я не понимаю, как можно настолько наплевательски относиться к своей карьере и так глупо ставить под удар других. Неужели Илья не понимает, что теперь в его биографии навсегда будет мрачная строчка: дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил?
Самое страшное, что эти истории ничему нас не учат. Дисквалификации за флажки сыплются со всех сторон: биатлон, легкая атлетика, прыжки в воду. Кем нужно быть, чтобы, видя все это, тоже пропустить три
Есть дисквалы в керлинге, скейтборде и теперь вот в прыжках в воду. Про циклику лучше не вспоминать. Разбираясь в каждом деле по отдельности, можно подумать, что все не так страшно: тут
Очевидно, что доверять нам сложно. Даже из далеких от допинга видах спорта прилетают приветы. И ничего не меняется. В том числе, отношение. Сколько спортсменов из дисквалифицированных раскаялось в содеянном?
Простых «я не прав, извините» у нас нет в принципе. Ни от спортсменов, ни тренеров, ни от руководителей, ни от чиновников. Никогда. Отсюда и полное недоверие со стороны всего мира. И даже когда мы реально правы, а обвинения поступают совсем не по делу, нам уже никто не верит. Своими авось, глупостью и неорганизованностью мы сами суем плети в руки тех людей, которые потом с удовольствием пускают их в ход.