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26 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Захаров прыгнул в пропасть. Еще один олимпийский чемпион дисквалифицирован

Триумфатор Лондона-2012 в прыжках в воду Илья Захаров пропустил три допинг-теста. На самом деле, это ужасно.

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На фоне апокалипсиса, который надвигается на российский спорт, утренняя новость в ТАСС по поводу унизительного завершения карьеры великого прыгуна в воду Ильи Захарова прошла незаметно. А зря. Она еще раз показывает, насколько дремучи наши спортсмены и федерации.

Сначала напомним, кто же такой Захаров.

Илья — одна из легенд своего вида спорта. Он десятикратный чемпион Европы, брал медали на четырех чемпионатах мира подряд (включая золото в Будапеште-2017), а пик его карьеры — Олимпиада-2012.

В Лондоне саратовский спортсмен сделал, казалось бы, невозможное: победил на трехметровом трамплине, обыграв китайцев. Потрясающая карьера. Под занавес которой появилось несмываемое пятно.

Снова молчанка

В идеальном цивилизованном мире, где ценится репутация и уважают болельщиков, после такого тут же была бы созвана пресс-конференция. Три флажка. Дисквалификация! Нужно досконально объясниться. Либо признать вину и извиниться за нерасторопность, либо объяснить, что не все так просто и будет борьба за честное имя.

У нас же традиционно началась игра в молчанку. До президента федерации Алексея Власенко, всегда охотно идущего на контакт, не дозвониться. Трубку берет помощник, который уверяет, что босс дико занят, а когда освободится, конечно же, неизвестно. Сам Захаров ограничился постом в Instagram.

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Илья сначала пишет, что СЕГОДНЯ наступил день окончания его карьеры. А в объяснительной части, что «допинг никогда не употреблял и не буду, закончил карьеру — поэтому и пропуск допинг-тестов был».

Так сегодня завершена карьера или раньше? Если раньше, почему об этом не было объявлено?

Я охотно верю, что Захаров никакой допинг никогда не принимал. Здесь обыкновенное раздолбайство. Мы говорим про прыжки в воду, а не легкую атлетику, это координационный и сложнотехнический вид. Тут анаболы не помогут. Но я не понимаю, как можно настолько наплевательски относиться к своей карьере и так глупо ставить под удар других. Неужели Илья не понимает, что теперь в его биографии навсегда будет мрачная строчка: дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил?

Мы сами виноваты

Самое страшное, что эти истории ничему нас не учат. Дисквалификации за флажки сыплются со всех сторон: биатлон, легкая атлетика, прыжки в воду. Кем нужно быть, чтобы, видя все это, тоже пропустить три допинг-теста за год? А чем думают и что предпринимают федерации, когда узнают, что у их спортсмена два флажка? Все просто надеются, что на этот раз пронесет. Когда-то везет, когда-то — нет.

За последние годы мы получили такой допинговый букет, что можно с ума сойти — от суперзвезд вроде теннисистки Марии Шараповой и хоккеиста Евгения Кузнецова до юниоров-ноунеймов.

Есть дисквалы в керлинге, скейтборде и теперь вот в прыжках в воду. Про циклику лучше не вспоминать. Разбираясь в каждом деле по отдельности, можно подумать, что все не так страшно: тут какой-то странный мельдоний, там три флажка, а здесь скейтбордист просто испугался и убежал. Но какая картина складывается в целом? А вот такая: жрут на всех уровнях. Тень падает на каждого российского спортсмена.

Очевидно, что доверять нам сложно. Даже из далеких от допинга видах спорта прилетают приветы. И ничего не меняется. В том числе, отношение. Сколько спортсменов из дисквалифицированных раскаялось в содеянном? Вот-вот. Схема, как правило, простая. Сначала молчанка и отрицалово. Типа — мне не за что оправдываться. А потом, после вступления в новую должность, идут рассуждения о происках врагов.

Простых «я не прав, извините» у нас нет в принципе. Ни от спортсменов, ни тренеров, ни от руководителей, ни от чиновников. Никогда. Отсюда и полное недоверие со стороны всего мира. И даже когда мы реально правы, а обвинения поступают совсем не по делу, нам уже никто не верит. Своими авось, глупостью и неорганизованностью мы сами суем плети в руки тех людей, которые потом с удовольствием пускают их в ход.

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