Бондарь, Беляева и Мальцев получили награды LEN лучшим атлетам года

В голосовании, в котором принимали участие представители европейских национальных федераций и представители LEN, Бондарь набрал 37,5% голосов. В тройку лучших также вошли британец Джек Ло (33,3%) и украинец Алексей Середа (21,2%). За Беляеву проголосовали 50%. Мальцеву отдали голоса 47,6%, он опередил итальянца Джорджо Минисини (28,6%) и испанца Пау Рибеса (23,8%).
Лучшим пловцом признан британец Адам Пити, лучшей пловчихой — венгерка Катинка Хошсу. Антон Чупков и Евгений Рылов поделили третье место, Юлия Ефимова стала пятой.
В синхронном плавании награду получила испанка Она Карбонель (36,4%), опередившая Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко (по 22,7%).
Лучшими пловцами на открытой воде стали венгр Криштоф Рашовски и итальянка Ракеле Бруни.
Награду лучшему ватерполисту получил итальянец Франческо ди Фульвио. Лучшей ватерполисткой стала испанка Лаура Эстер, россиянка Екатерина Прокофьева стала в голосовании пятой.