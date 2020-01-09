Бондарь, Беляева и Мальцев получили награды LEN лучшим атлетам года

В голосовании, в котором принимали участие представители европейских национальных федераций и представители LEN, Бондарь набрал 37,5% голосов. В тройку лучших также вошли британец Джек Ло (33,3%) и украинец Алексей Середа (21,2%). За Беляеву проголосовали 50%. Мальцеву отдали голоса 47,6%, он опередил итальянца Джорджо Минисини (28,6%) и испанца Пау Рибеса (23,8%).