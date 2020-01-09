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9 января, источник: Спорт РИА Новости

Бондарь, Беляева и Мальцев получили награды LEN лучшим атлетам года

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Екатерина Беляева, а также российский синхронист Александр Мальцев получили награды Европейской лиги плавания (LEN) лучшим спортсменам 2019 года, сообщается на сайте LEN.

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Источник: Спорт РИА Новости

В голосовании, в котором принимали участие представители европейских национальных федераций и представители LEN, Бондарь набрал 37,5% голосов. В тройку лучших также вошли британец Джек Ло (33,3%) и украинец Алексей Середа (21,2%). За Беляеву проголосовали 50%. Мальцеву отдали голоса 47,6%, он опередил итальянца Джорджо Минисини (28,6%) и испанца Пау Рибеса (23,8%).

Лучшим пловцом признан британец Адам Пити, лучшей пловчихой — венгерка Катинка Хошсу. Антон Чупков и Евгений Рылов поделили третье место, Юлия Ефимова стала пятой.

В синхронном плавании награду получила испанка Она Карбонель (36,4%), опередившая Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко (по 22,7%).

Лучшими пловцами на открытой воде стали венгр Криштоф Рашовски и итальянка Ракеле Бруни.

Награду лучшему ватерполисту получил итальянец Франческо ди Фульвио. Лучшей ватерполисткой стала испанка Лаура Эстер, россиянка Екатерина Прокофьева стала в голосовании пятой.

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