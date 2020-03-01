Беляева и Минибаев победили в прыжках в воду на этапе Мировой серии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев одержали победу в синхронных прыжках в воду с вышки на первом этапе Мировой серии в Монреале (Канада).
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев одержали победу в синхронных прыжках в воду с вышки на первом этапе Мировой серии в Монреале (Канада).
Беляева/Минибаев стали первыми с результатом 315,96 балла. Второе место заняли мексиканцы Хосе Бальеса Исаяс/Мария Хосе Санчес Морено (311.10), третье — канадцы Венсан Рьендо/Кэли Маккей (306,54).
Россиянка Юлия Тимошинина стала второй в прыжка в воду с вышки — 347,40. Победила канадка Меган Банфето (355.10). Третье место заняла Панделела Памг из Малайзии (337,55).
Еще один представитель России Никита Шлейхер показал четвертый результат в прыжках в воду с 3-метрового трамплина — 415,55. Первое место занял канадец Филипп Ганье (471,30), второе — британец Джек Ло (431,05), третье — американец Майк Хиксон (425,65).