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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этапы МС по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани перенесены

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани предварительно перенесены на сентябрь из-за коронавируса, сообщил РИА Новости президент Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Этап Мировой серии по прыжкам в воду должен был состояться в Казани 20—22 марта, этап по синхронном плаванию 17—19 апреля.

«Наши этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию отменили, планируется перенести эти соревнования на сентябрь», — сказал Власенко по телефону.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

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