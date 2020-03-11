Этапы МС по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани перенесены

Источник: Спорт РИА Новости

Этап Мировой серии по прыжкам в воду должен был состояться в Казани 20—22 марта , этап по синхронном плаванию 17—19 апреля .

«Наши этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию отменили, планируется перенести эти соревнования на сентябрь», — сказал Власенко по телефону.