Этапы МС по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани перенесены
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани предварительно перенесены на сентябрь
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани предварительно перенесены на сентябрь
Этап Мировой серии по прыжкам в воду должен был состояться в Казани
«Наши этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию отменили, планируется перенести эти соревнования на сентябрь», — сказал Власенко по телефону.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.