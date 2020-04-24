Сильченко: Работаю грузчиком и жду, когда вернемся к тренировкам

Источник: Спорт РИА Новости

— Артем, объявлено, что Мировой серии в этом сезоне не будет — разве что в ноябре один старт в Австралии. Как справляетесь со всем этим?

— На самом деле я надеюсь на то, что нам удастся выступить на соревнованиях в Крыму 1 августа. По поводу других международных соревнований не обольщаюсь. Если уж Мировую серию отменили, то Европейская лига плавания вряд ли проведет чемпионат Европы, на котором мы должны были дебютировать в мае.

— А пока?

— А пока работаю грузчиком. Ну и всё.

— Грузчиком?

— Почему нет? Нет плохих работ. Эта работа требует физических усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму поддерживаю как могу, но всё это совмещаю с работой. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья должна как-то жить, и я должен работать.

— Вы сейчас дома?

— В Воронеже. Надеемся на лучшее, прогнозов никаких не строим, да и сейчас это невозможно. Дома почти не нахожусь, день проходит на работе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e32b904932f441977f5c" data-vnd="e32b904932f441977f5c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e32b904932f441977f5c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— За помощью в федерацию не обращались?

— Чтобы разгружать помогли? (смеется) Я спокойно к этому отношусь, правда. Ну сняли с зарплаты и сняли, не жалуюсь. В прошлом году я не показал хороший результат. Знаю правила, это спорт, всё по-честному. Я знаю, что сейчас всем тяжело, есть те, кому гораздо тяжелее, чем мне. Я общаюсь с прыгунами со всего мира — у всех трудные времена. Я хотя бы дома, с детьми, а есть случаи, когда жена в одной стране с ребенком, а отец в другой. Вроде рядышком, но видеться пока не могут. Самое главное, что я с семьей, а спорт… Он вернется, мы вернемся. Всем тяжело, не только тебе одному, хотя всё непросто.

— Сейчас многие спортсмены выкладывают упражнения в Instagram, участвуют в платных онлайн-проектах. Не хотите попробовать?

— Самое лучшее упражнение для меня сейчас — это работа грузчиком, за нее еще и платят. А про упражнения — все мы прекрасно понимаем, что невозможно профессиональному спортсмену поддерживать форму дома, лежа на коврике. Тонус поддержать, не больше. Это не спорт, обманывать себя я не хочу.

— У вас недавно, как я понимаю, был сбор в Казани.