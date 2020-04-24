Сильченко: Работаю грузчиком и жду, когда вернемся к тренировкам

— Артем, объявлено, что Мировой серии в этом сезоне не будет — разве что в ноябре один старт в Австралии. Как справляетесь со всем этим?
— На самом деле я надеюсь на то, что нам удастся выступить на соревнованиях в Крыму 1 августа. По поводу других международных соревнований не обольщаюсь. Если уж Мировую серию отменили, то Европейская лига плавания вряд ли проведет чемпионат Европы, на котором мы должны были дебютировать в мае.
— А пока работаю грузчиком. Ну и всё.
— Почему нет? Нет плохих работ. Эта работа требует физических усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму поддерживаю как могу, но всё это совмещаю с работой. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья должна как-то жить, и я должен работать.
— В Воронеже. Надеемся на лучшее, прогнозов никаких не строим, да и сейчас это невозможно. Дома почти не нахожусь, день проходит на работе.
— За помощью в федерацию не обращались?
— Чтобы разгружать помогли? (смеется) Я спокойно к этому отношусь, правда. Ну сняли с зарплаты и сняли, не жалуюсь. В прошлом году я не показал хороший результат. Знаю правила, это спорт, всё по-честному. Я знаю, что сейчас всем тяжело, есть те, кому гораздо тяжелее, чем мне. Я общаюсь с прыгунами со всего мира — у всех трудные времена. Я хотя бы дома, с детьми, а есть случаи, когда жена в одной стране с ребенком, а отец в другой. Вроде рядышком, но видеться пока не могут. Самое главное, что я с семьей, а спорт… Он вернется, мы вернемся. Всем тяжело, не только тебе одному, хотя всё непросто.
— Сейчас многие спортсмены выкладывают упражнения в Instagram, участвуют в платных онлайн-проектах. Не хотите попробовать?
— Самое лучшее упражнение для меня сейчас — это работа грузчиком, за нее еще и платят. А про упражнения — все мы прекрасно понимаем, что невозможно профессиональному спортсмену поддерживать форму дома, лежа на коврике. Тонус поддержать, не больше. Это не спорт, обманывать себя я не хочу.
— У вас недавно, как я понимаю, был сбор в Казани.
— Мы там хорошо поработали, очень продуктивно. Но период без тренировок в бассейне, который мы сейчас все проходим, это практически как всё начать с нуля. Но ничего, наберем форму. Хочется начать тренироваться, а пока занимаюсь тем, чем должен заниматься мужчина — работаю, чтобы прокормить семью.